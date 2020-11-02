Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Левицкая-Пахомова: при Санду были закрыты сотни русских школ!

По предварительным данным ЦИК Молдовы, в первом туре президентских выборов лидирует бывший премьер-министр Майя Санду. За ней с небольшим отрывом следует действующий президент страны Игорь Додон.

Симпатии обоих кандидатов хорошо известны: Санду считается прозападным политиком, а действующий президент Игорь Додон – сторонником дружбы с Россией. Удастся ли финалистам первого тура мобилизовать своих избирателей и каковы шансы Игоря Додона во втором туре, слушателям радио Sputnik рассказала известный молдавский журналист, политический обозреватель NTV Moldova Елена Левицкая Пахомова.

"Есть вероятность, что часть электората, которая голосовали за Ренато Усатого и Виолетту Иванову перейдут на левый фланг сторонников Додона. Перевес у Санду очень маленький, в своих политических пристрастиях страна по-прежнему разделена примерно наполовину. Майю Санду мы уже видели "в строю и в бою", она уже была министром просвещения, при ней были закрыты сотни школ. По странному стечению обстоятельств это были школы с обучением на русском языке. Была она и премьер-министром тоже не самым удачным", – отметила собеседница Sputnik.

По Конституции Молдовы, президента избирают на четырехлетний срок, он вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин страны не младше 40 лет, обладающий избирательным правом, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

По законодательству Молдовы второй тур выборов проводится в том случае, если никто из претендентов на пост президента не набрал более 50% голосов в первом туре. Повторное голосование с участием Санду и Додона запланировано на 15 ноября.

Комментарий политического обозревателя NTV Moldova Елены Левицкой-Пахомовой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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