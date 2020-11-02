Эдвард Сноуден решил получить российское гражданство

Источник материала: Ежедневник

фото: aonb.ru

При этом экс-сотрудник американских спецслужб отметил, что они с женой останутся американцами и будут воспитывать сына в духе американских ценностей, в частности — свободы высказывать свое мнение.

Он добавил, что с нетерпением ждет дня, когда сможет вернуться в США, чтобы воссоединиться с семьей.

Ранее адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы американца в России, рассказал, что в конце декабря у Сноудена и его супруги должен родиться ребенок, по месту рождения он получит российское гражданство. Сегодня юрист подтвердил РИА Новости , что его подопечный собирает необходимые для нового статуса документы.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам The Washington Post и The Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года он получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017-го вид на жительство продлили до 2020 года. В октябре Кучерена сообщил, что Сноуден получил бессрочный документ.

В Россию к Сноудену переехала его подруга Линдси Миллс, здесь они тайно поженились.