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Поставки нефти из РФ в Беларусь выросли на 28,5% в октябре
Источник материала: АФН
Экспорт нефти по системе "Транснефти" в октябре снизился на 20% год к году, до 17,4 млн тонн, в тоже время в Беларусь поставки выросли на 28,5% до 1,6 млн тонн.
Об этом сообщил пресс-секретарь Транснефти Игорь Демин, передает
В Беларусь из РФ в октябре было поставлено 1,6 млн тонн нефти, что на 28,5% больше октября 2019 года, в том числе на Мозырский НПЗ - 740 тыс. тонн (+72,3%), Новополоцкий НПЗ - 827,8 тыс. тонн (+4,8%).
Экспорт нефти по МН "Дружба" в отчетном периоде снизился на 6% год к году, до 3,9 млн тонн.
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Экспорт нефти по системе "Транснефти" в октябре снизился на 20% год к году, до 17,4 млн тонн, в тоже время в Беларусь поставки выросли на 28,5% до 1,6 млн тонн.
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