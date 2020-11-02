Поставки нефти из РФ в Беларусь выросли на 28,5% в октябре

Источник материала: АФН

Экспорт нефти по системе "Транснефти" в октябре снизился на 20% год к году, до 17,4 млн тонн, в тоже время в Беларусь поставки выросли на 28,5% до 1,6 млн тонн.

Об этом сообщил пресс-секретарь Транснефти Игорь Демин, передает Интерфакс .

В Беларусь из РФ в октябре было поставлено 1,6 млн тонн нефти, что на 28,5% больше октября 2019 года, в том числе на Мозырский НПЗ - 740 тыс. тонн (+72,3%), Новополоцкий НПЗ - 827,8 тыс. тонн (+4,8%).

Экспорт нефти по МН "Дружба" в отчетном периоде снизился на 6% год к году, до 3,9 млн тонн.