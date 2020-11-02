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МВД Беларуси не смогло посчитать число задержанных 1 ноября

02.11.2020 12:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МВД Беларуси не смогло сосчитать число задержанных граждан в масштабах страны, сообщив о том, что в Минске и Минской области задержаны около 300 человек.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска и Минского района задержано около 300 человек, в их отношении составлены административные протоколы», - говорится в сообщении МВД.

«Вчера, 1 ноября, в стране было зафиксировано 13 протестных акций. Самым многочисленным стало шествие, анонсированное некоторыми интернет-ресурсами как «Дзяды. Марш против террора», - сообщило МВД.

Как сообщалось, в списках волонтеров значится 381 задержанный на акциях 1 ноября.

Вместо подсчета, пресс-служба МВД направила усилия на рассказ о том, как агрессивные участники акции угрожали силовикам незарегистрированной атрибутикой.

«Особое внимание оперативных работников было направлено на выявление анархистов, которые посредством мессенджеров и соцсетей договаривались в этот день оказать силовое сопротивление милиции. Была получена информация, что 30-40 из них находятся среди группы, двигавшейся по ул. Калиновского. Увидев сотрудников милиции на ул. Карбышева, они отделились от остальных протестующих и дворами пробрались к полю возле урочища Куропаты. Дабы агрессивно настроенные молодчики не слились с толпой, не стали оттуда совершать провокации было принято решение их "отрезать". У задержанных при себе находились газовые баллончики, камни, незарегистрированная атрибутика», - отмечается в сообщении.

По мнению МВД, прошедший в Минске марш сопровождался фактами активного противодействия правоохранительным органам. В частности, в районе Логойского тракта протестующие использовали самодельное взрывное устройство. Силовики же пытались восстановить законность и правопорядок светошумовыми боеприпасами и резиновыми пулями.

 
Теги: Минск
 
 
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МВД Беларуси не смогло сосчитать число задержанных граждан в масштабах страны, сообщив о том, что в Минске и Минской области задержаны около 300 человек.
 
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