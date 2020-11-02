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Польша попросила «Газпром» снизить цену на газ

02.11.2020 12:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на снижение цен на российский природный газ, следует из сообщения на сайте компании.

«PGNiG воспользовалась своим правом по договору и подала ПАО «Газпром» и ООО «Газпром Экспорт» заявку на изменение цены газа», — говорится в сообщении компании.

Речь идет о поставках «Газпрома» в Польшу по так называемому Ямальскому контракту, который был заключен 25 сентября 1996 года. В PGNiG отметили, что по соглашению раз в три года каждая из сторон имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если посчитает, что они «не отвечают рыночной ситуации», передает РБК.

Контракт между PGNiG и «Газпромом» предусматривает поставки 9,8 млрд кубометров газа ежегодно. Соглашение действует до 2022 года. В ноябре прошлого года в PGNiG сообщили, что после 2022 года откажутся от контракта. Президент правления компании Петр Возняк объяснил такое решение о расторжении стремлением диверсифицировать поставки газа в Польшу.

В марте текущего года PGNiG выиграла спор с «Газпромом» о пересмотре цен на поставки с ноября 2014 года. По итогам пятилетнего спора Стокгольмский арбитраж утвердил новую формулу расчета цены на российский газ и обязал «Газпром» вернуть польской компании около $1,5 млрд. Решение суда затронуло поставки с 1 ноября 2014 года, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены.

В конце июня «Газпром» перечислил $1,5 млрд PGNiG. При этом российская компания продолжает обжалование решения арбитражного суда. В компании считают, что выплата PGNiG не повлияет на процесс обжалования.

 
 
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Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на снижение цен на российский природный газ, следует из сообщения на сайте компании.
 
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