Латвия утвердила методику блокировки электроэнергии Белорусской АЭС

Источник материала: АФН

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) утвердила методику, которая заблокирует попадание в Латвию произведенной на Белорусской АЭС в Островце электроэнергии,

25 августа этого года на закрытой части заседания правительства был заслушан информационный отчет Министерства экономики о торговле электроэнергией с Беларусью, сообщили в воскресенье латвийские СМИ.

Согласно протоколу заседания правительства, принимая во внимание развитие событий в Белоруссии и связанные с этим риски для соблюдения международных стандартов ядерной безопасности на БелАЭС в Островце, министры постановили, что в случае запуска БелАЭС Латвия приостановит торговлю электроэнергией с Беларусью.

Чтобы обеспечить это, Министерству экономики было поручено вместе с оператором системы передачи электроэнергии разработать решение для торговли электроэнергией с третьими странами.

Глава КРОУ подтвердил, что регулятор утвердил методику, по которой произведенная в Беларуси электроэнергия не будет поступать в Латвию.

По словам Ирклиса, базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Беларусью, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Беларуси.

Ирклис сообщил, что этот метод уже утвержден Латвией и Эстонией, ожидается подтверждение от Литвы.