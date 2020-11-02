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Латвия утвердила методику блокировки электроэнергии Белорусской АЭС
Источник материала: АФН
Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) утвердила методику, которая заблокирует попадание в Латвию произведенной на Белорусской АЭС в Островце электроэнергии,
25 августа этого года на закрытой части заседания правительства был заслушан информационный отчет Министерства экономики о торговле электроэнергией с Беларусью, сообщили в воскресенье латвийские СМИ.
Согласно протоколу заседания правительства, принимая во внимание развитие событий в Белоруссии и связанные с этим риски для соблюдения международных стандартов ядерной безопасности на БелАЭС в Островце, министры постановили, что в случае запуска БелАЭС Латвия приостановит торговлю электроэнергией с Беларусью.
Чтобы обеспечить это, Министерству экономики было поручено вместе с оператором системы передачи электроэнергии разработать решение для торговли электроэнергией с третьими странами.
Глава КРОУ подтвердил, что регулятор утвердил методику, по которой произведенная в Беларуси электроэнергия не будет поступать в Латвию.
По словам Ирклиса, базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Беларусью, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Беларуси.
Ирклис сообщил, что этот метод уже утвержден Латвией и Эстонией, ожидается подтверждение от Литвы.
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Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) утвердила методику, которая заблокирует попадание в Латвию произведенной на Белорусской АЭС в Островце...
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