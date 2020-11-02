Во вторник в Минске перезахоронят перенесенные из Казахстана останки Змитрока Бядули

3 ноября 1941 года на станции Уральск из поезда, на котором ехали эвакуированные из Беларуси, вынесли покойного… Это был известный белорусский писатель Змитрок Бядуля, он же — Самуил Ефимович Плавник.





Брат другого писателя, Виталия Вольского, Гарольд, который ехал в том же поезде, вспоминал, как на станции Семиглавый Орел, в 12 километрах от Уральска, пассажиры выскочили, чтобы обменять вещи на еду: «Обмен уже заканчивался, когда поезд дал гудок. Змитрок Бядуля заволновался, что поезд поедет без него, и побежал. Мы за ним. Успели. А Бядуля любил пальцами скручивать махорку… Бядуля скрутил ее, затянулся несколько раз — и ему стало плохо»





Сердце не выдержало… Похоронили классика белорусской литературы там же, в Уральске. Сын писателя Ефим Плавник, которому тогда было семь лет, рассказывал, что многие семьи белорусских писателей в тот день выгрузились из поезда и остались в Уральске, хотя должны были ехать в Алма-Ату. Бядулю хоронил театр БДТ-2 из Витебска , который там гастролировал.





Родственники Бядули шесть раз пытались перенести его останки из Уральска (который сейчас находится в Казахстане) в Беларуси. И все не получалось…





И вот 26 февраля 2020 года прах Змитрока Бядули был наконец перевезен на родину. Тогда в Государственном музее истории белорусской литературы, который участвовал в реализации проекта, состоялась пресс-конференция, на которой журналистам рассказали подробности. Но где и когда произойдет перезахоронение, осталось тайной.





— Ну, это не было тайной, просто рассматривалось несколько мест, и нужно было уточнить, какой вариант наиболее реален, — рассказывает директор музея истории белорусской литературы Михаил Рыбаков. — Рассматривалось Военное кладбище, где захоронены Якуб Колас и Янка Купала, и Восточное, где похоронены Владимир Короткевич, Василь Быков и другие классики. Выяснилось, что на Военном кладбище новое захоронение организовать сложно, там просто не оказалось достойного места. Поэтому начали пристальнее рассматривать вариант с Восточным кладбищем. Выделено место на 26-м участке, слева от центрального входа.





— В какой день, и как именно состоится церемония?





— Недавно было проведено совещание в Министерстве информации под руководством министра Владимира Луцкого, где выбрали наиболее удобную дату для захоронения. Это 3 ноября — именно в этот день умер Змитрок Бядуля. Будет очень символично, если бы он был перезахоронен на родине именно в тот же день. Перед похоронами состоится церемония прощания. Мы планируем провести ее в филиале нашего музея «Беларуская хатка» по улице Рабкоровской, 19, жил Змитрок Бядуля. И это тоже символично: человек, который жил в том доме, из этого дома и отправится в последний путь. Как будто начинается новый круг присутствия писателя на родине, где возрождается его память, где о нем выходят книги, а написанное им изучают в школах. В музее есть экспозиция о Змитроке Бядуле. Там выставим и обломки надгробной плиты из Уральска, которую вместе с останками привезли из Казахстана — это уже экспонат нашего музея. Будет возможность и посидеть на лавочке с именем Змитрока Бядули на тропе писателей, которая посвящена знаменитым личностям, жившим в этом доме. Тропа пользуется большой популярностью, мы рады, что снова жизнь завертелась здесь, как это было во времена Бядули. В церемонии прощания примут участие лица, занимавшиеся возвращения останков классика на родину. Это представители Фонда Марии-Магдалины Радзивилл, возглавляемого Александром Сапегой. К сожалению, сам Сапега из-за пандемии приехать не сможет. Партнером Фонда является и наш музей. Конечно, примет участие в церемонии сын писателя Ефим Плавник. Будут представители Министерства информации, которое по поручению Совета министров занимается проектом, с участием Министерства культуры, Минского горисполкома. Наверное, присоединятся общественные, творческие, научные организации.





— А в какое время можно желающим присоединиться к церемонии?





— Останки с благословения митрополита находятся в Ильинской церкви в Бобруйске. Планируется, что они в сопровождении протоиерея храма будут привезены в Минск 3 ноября. С 11:00 до 13:00 мы планируем открыть «Беларускую хатку» для всех, кто захочет отдать дань памяти белорусскому писателю. В 14:00 — похороны на Восточном кладбище. Пока что на могиле установят крест. Потом будет объявлен конкурс на памятник.



