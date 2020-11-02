БелАЭС: сроки ввода первого энергоблока могут сдвинуть













СТВ. "У нас в графиках стоит конец февраля 2021 года (ввода в промэксплуатацию первого энергоблока - ИФ). Но это уже освоение стопроцентной мощности и процедурная, как положено по всей нормативно-правовой документации, сдача в промышленную эксплуатацию с проведением комплексных испытаний. Но я бы хотел назвать срок - конец третьего квартала", - сказал Бондарь в интервью белорусскому гостелеканалу





При этом, по его словам, "мы подтверждаем принятые обязательства по срокам, графику". "То, что мы сейчас находимся на этапе физпуска, уже не первый день идут эксперименты, испытания. Эксперименты - не то слово, мы ничего не экспериментируем, у нас все с большой референтностью. Мы проверяем то, что было на блоках-прототипах и что было рассчитано учеными Курчатовского института", - отметил главный инженер.





"Росатом" 30 октября сообщил, что роторы турбогенератора энергоблока N1 Белорусской АЭС выведены на номинальные обороты холостого хода (без включения в сеть). Это одна из самых важных операций на этапе подготовки блока к началу выработки электроэнергии.





В настоящее время на блоке идет поэтапный ступенчатый подъем мощности до 40%. В ближайшие дни на оборудовании и технологических системах будет проведена серия испытаний, предусмотренных программой ввода энергоблока в эксплуатацию. После этого первый энергоблок будет включен в сеть и начнет выдавать в единую энергосистему Беларуси первые киловатт-часы.





Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.





Физпуск первого энергоблока БелАЭС состоялся 20 августа, его подключение к энергосистеме запланировано на 7 ноября, ввод в эксплуатацию - в первом квартале 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.







