Министерство спорта Беларуси не продлит контракты с лидерами сборной по пляжному футболу

Причина, по которой соглашения не пролонгируются, не лежит в плоскости спортивных показателей. Среди футболистов, которые на данный момент не смогут защищать цвета национальной сборной в 2021 году, фигурируют такие имена и фамилии, как Валерий Макаревич, Игорь Бриштель, Илья Савич, Иван Миранович и другие.





Также неясной остается ситуация с испанским тренерским штабом команды.





Сборная Беларуси на сегодняшний день занимает 15-ю строчку в мировом и 6-е место в европейском рейтинге сборных.







