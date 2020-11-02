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Министерство спорта Беларуси не продлит контракты с лидерами сборной по пляжному футболу

02.11.2020 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По итогам переаттестации национальной команды Беларуси, проведенной Министерством спорта республики, контракты на 2021 год с рядом игроков не будут продлены. Об этом сообщает BSRussia со ссылкой на источник в АФПФ.

Причина, по которой соглашения не пролонгируются, не лежит в плоскости спортивных показателей. Среди футболистов, которые на данный момент не смогут защищать цвета национальной сборной в 2021 году, фигурируют такие имена и фамилии, как Валерий Макаревич, Игорь Бриштель, Илья Савич, Иван Миранович и другие.

Также неясной остается ситуация с испанским тренерским штабом команды.

Сборная Беларуси на сегодняшний день занимает 15-ю строчку в мировом и 6-е место в европейском рейтинге сборных.
 
 
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По итогам переаттестации национальной команды Беларуси, проведенной Министерством спорта республики, контракты на 2021 год с рядом игроков не будут продлены. Об...
 
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