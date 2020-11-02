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Нерукопожатные! Гендиректор "Гродно Азота" заявил о 40 штрейкбрехерах из Гомеля, Могилева и Новополоцка
Источник материала: Партизан
Первая группа из 40 человек 31 октября отпраивлась в Гродно и готова приступить к работе на «Гродно Азот», заявил генеральный директор предприятия Игорь Бобырь.
«На данный момент группы практической помощи уже сформированы. Первая из них в количестве 40 человек сегодня выдвигается в Гродно из Гомеля, Могилева и Новополоцка. Они полностью готовы приступить работе», — передаёт его слова БелТА.
При этом Бобырь заявил, что никакой забастовки на «Гродо Азот» нет.
Напомним, 26 октября предприятие «Гродно Азот» присоединилось к забастовке, на свои рабочие места не вышли 150 сотрудников. Однако пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил журналистам, что никакой забастовки на предприятии нет, оно работает в штатном режиме.
На самом деле это не так,
Не случайно власти стали активно искать штрейкбрехеров на других предприятиях - работникам в Гомеле, Могилеве и Новопрлоцке предлагают ехать в командировку в Гродно для работы на «Гродно Азоте». Переехать агитируют так называемых «аппаратчиков», работающих в цехах, а также инженерно-технические кадры, передает
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Нерукопожатные! Гендиректор "Гродно Азота" заявил о 40 штрейкбрехерах из Гомеля, Могилева и Новополоцка
Первая группа из 40 человек 31 октября отпраивлась в Гродно и готова приступить к работе на «Гродно Азот», заявил генеральный директор предприятия Игорь Бобырь.
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