Фотограф газеты «Новы Час» Дмитрий Дмитриев осужден на 10 суток ареста. Такое решение приняла 2 ноября на заседании суда Партизанского района Минска судья Наталья Дедкова, сообщает Белорусская ассоциация журналистов ( БАЖ ).





Дмитриев был задержан 1 ноября во время освещения в Минске Марша против террора. В отношении него составили административные протоколы за неподчинение требованиям сотрудников милиции (ст. 23.4 КоАП) и участие в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП), передает БелаПАН .

По информации БАЖ, за последний месяц Дмитриева уже четырежды задерживали во время работы.

Помимо Дмитриева во время вчерашнего марша было задержано еще шесть журналистов: Дмитрий Солтан (Буянов) и Дмитрий Кравчук (операторы вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат»), Александр Зенькович и Яна Трусило (фотокорреспонденты газеты «Новы Час»), Юрий Шамшур (российское информагентство ТАСС) и Алена Ляшкевич (корреспондент «Новы Час»). Шамшура и Ляшкевич отпустили вскоре после задержания, о судьбе Зеньковича и Трусило сведений пока нет.