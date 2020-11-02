Минфин планирует занять у населения 75 млн долларов путем размещения облигаций

Министерство финансов 9 ноября начинает продажу физическим лицам облигаций седьмого выпуска, номинированных в долларах США. Объем эмиссии — 75 млн долларов.





Номинальная стоимость одной облигации — тысяча долларов, ставка процентного дохода — 3,2 % годовых, срок обращения облигаций — три года, период размещения — с 9 ноября 2020 года по 8 октября 2021 года. Досрочный выкуп облигаций не предусмотрен, размещение облигаций осуществляется через подразделения «Беларусбанка» и «Белагропромбанка», сообщает БелаПАН 2 ноября.

«Заимствования на внутреннем рынке Минфин привлекает для рефинансирования платежей по госдолгу. В 2020 году Беларусь, согласно закону о бюджете, должна направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей и 6 млрд — на погашение основного долга. Госдолг и все выплаты по нему номинированы преимущественно в иностранной валюте.

По состоянию на 1 октября внутренний госдолг составил 10,5 млрд рублей и в связи с ростом курсов иностранных валют увеличился в этом году на 20% или на 1,7 млрд рублей.

В январе—сентябре 2020 года Минфин разместил внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 294,4 млн долларов США и 300 млн рублей. Объем погашения валютных и рублевых гособлигаций составил 469,5 млн долларов США и 161,2 млн рублей.

Внешний госдолг Беларуси по состоянию на 1 октября 2020 года составил 17,6 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 0,4 млрд долларов США, или на 2,6%. В январе-сентябре 2020 года привлечены внешние государственные займы на 1.964,1 млн долларов США, погашение внешнего госдолга в январе-сентябре 2020 года составило 1.323,3 млн долларов США.