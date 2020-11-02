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У Лукашенко пройдут встречи с митрополитом, главой Совета Республики и премьером
Источник материала: Навiны
Как сообщает
Затем аудиенция состоится с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Последний на очереди премьер-министр Роман Головченко.
«У Первого сегодня насыщенный понедельник: в графике встреча с главой БПЦ и спикером верхней палаты, а ещё доклад премьера», — написали авторы канала.
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