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У Лукашенко пройдут встречи с митрополитом, главой Совета Республики и премьером

02.11.2020 12:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Как сообщает телеграм-канал, приближенный к пресс-службе Александра Лукашенко, первым с ним встретится глава православной церкви в Беларуси митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх Вениамин.

У Лукашенко пройдут встречи с митрополитом, главой Совета Республики и премьером

Затем аудиенция состоится с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Последний на очереди премьер-министр Роман Головченко.

«У Первого сегодня насыщенный понедельник: в графике встреча с главой БПЦ и спикером верхней палаты, а ещё доклад премьера», — написали авторы канала.

 
 
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Как сообщает телеграм-канал, приближенный к пресс-службе Александра Лукашенко, первым с ним встретится глава православной церкви в Беларуси митрополит Минский и...
 
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