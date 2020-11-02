У Лукашенко пройдут встречи с митрополитом, главой Совета Республики и премьером

Как сообщает телеграм-канал , приближенный к пресс-службе Александра Лукашенко, первым с ним встретится глава православной церкви в Беларуси митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх Вениамин.





Затем аудиенция состоится с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Последний на очереди премьер-министр Роман Головченко.

«У Первого сегодня насыщенный понедельник: в графике встреча с главой БПЦ и спикером верхней палаты, а ещё доклад премьера», — написали авторы канала.