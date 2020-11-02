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Доллар продолжает расти. Курсы валют на понедельник
Источник материала: Навiны
Уверенный рост курса доллара приближает нас к историческому максимуму. Остальные валюты, кроме российского рубля, подорожали.
На утро понедельника 2 ноября на
Евро торгуется по 3,0925, прибавка 1,47 копейки.
Сотня российских рублей стоит 3,29 белорусского рубля, падение составило 2,93 копейки.
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Уверенный рост курса доллара приближает нас к историческому максимуму. Остальные валюты, кроме российского рубля, подорожали.
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