Доллар продолжает расти. Курсы валют на понедельник

Уверенный рост курса доллара приближает нас к историческому максимуму. Остальные валюты, кроме российского рубля, подорожали.





На утро понедельника 2 ноября на Белорусской валютно-фондовой бирже отмечается рост основных валют по отношению к белорусскому рублю. Доллар прибавил 1,95 копейки и стоит 2,65. До исторического максимума в 2,66 рубля, который случился 28 августа 2020 года, нас отделяет 0,84 копейки.

Евро торгуется по 3,0925, прибавка 1,47 копейки.

Сотня российских рублей стоит 3,29 белорусского рубля, падение составило 2,93 копейки.