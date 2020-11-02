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Доллар продолжает расти. Курсы валют на понедельник

02.11.2020 12:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Уверенный рост курса доллара приближает нас к историческому максимуму. Остальные валюты, кроме российского рубля, подорожали.

Доллар продолжает расти. Курсы валют на понедельник

На утро понедельника 2 ноября на Белорусской валютно-фондовой бирже отмечается рост основных валют по отношению к белорусскому рублю. Доллар прибавил 1,95 копейки и стоит 2,65. До исторического максимума в 2,66 рубля, который случился 28 августа 2020 года, нас отделяет 0,84 копейки.

Евро торгуется по 3,0925, прибавка 1,47 копейки.

Сотня российских рублей стоит 3,29 белорусского рубля, падение составило 2,93 копейки.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Уверенный рост курса доллара приближает нас к историческому максимуму. Остальные валюты, кроме российского рубля, подорожали.
 
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