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Доллар подорожал в обменниках до 2,7 рубля. Какие курсы валют выставили банки

02.11.2020 12:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доллар, который дорожал на протяжении прошлой недели, укрепляется и сегодня на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Обменники на это реагируют повышением курсов продажи американской валюты. Евро на торгах сегодня также дорожает, а российский рубль падает. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,7 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,65 рубля (Банк Дабрабыт, Беларусбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,655 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,13 рубля, а ниже всего — в Банке Дабрабыт, Беларусбанке (3,09 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Альфа-Банке — 3,086 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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