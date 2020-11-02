На трассе М1 в Дзержинском районе Opel влетел в отбойник: водитель погиб, пассажирка в реанимации

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла 1 ноября, около 20.50, в Дзержинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.



Фото: ГАИ

Предварительно установлено, что 62-летний водитель Opel Vectra ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в крайней левой полосе. На 313-м километре дороги он не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение.

В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия, а его 58-летняя пассажирка с различными ранениями госпитализирована в реанимационное отделение больницы.