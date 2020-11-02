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На гродненской трассе снижают скорость со 120 до 100 км/ч

02.11.2020 12:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщают, что максимально разрешенный скоростной порог снижен из-за ухудшения погодных условий. «С сегодняшнего дня по 1 марта в связи с наступлением осенне-зимнего периода будет изменен скоростной режим на участке автодороги М6».

Сообщается, изменения коснутся участка трассы от 91-го до 211-го км — то есть примерно от начала Ивьевского района до Щучина. Здесь будет снижена максимальная скорость движения для легковых автомобилей со 120 км/ч до 100.

Водителей просят учитывать данную информацию при выборе скорости. Как не сложно догадаться, соблюдение требований будут контролировать, в том числе с помощью камер.

 
 
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В ГАИ Гродненской области сообщают, что максимально разрешенный скоростной порог снижен из-за ухудшения погодных условий. «С сегодняшнего дня по 1 марта в связи с...
 
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