В Минске сбили дрон. Вероятно, использовали электронное ружье и палку (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера в Минске можно было наблюдать «охоту» на дрон — миниатюрный летательный аппарат, который привлек внимание белорусских силовиков. Вначале в распоряжении Onliner оказалась пара видео, на которых видно, как двое мужчин в камуфляже и экипировке пытаются сбить квадрокоптер, бросая в него палку.

Первая попытка не увенчалась успехом — «метательный» предмет пошел слишком высоко. Второй заход оказался более успешным, так как дрон опустился ниже, до него можно было дотянуться. Затем в Telegram-канале «МотолькоПомоги» была опубликована фотография силовика с ружьем футуристического облика.





Предположительно, это было радиоэлектронное ружье «Гроза-Р2». Как следует из описания устройства на сайте его разработчика, оно предназначено для предотвращения несанкционированного проникновения мультикоптеров на территорию охраняемых объектов, способно обеспечивать радиоподавление каналов управления мультикоптеров, а также бортовой аппаратуры спутниковых навигационных систем GPS и GLONASS.

Полноценно перехватить управление квадрокоптером «Гроза-Р2» не может, однако «отключить» оператора способно. В этом случае летательное средство, которое находится в радиусе действия оружия, опустится на землю. Согласно спецификациям дальность работы ружья «Гроза-Р2» составляет не менее 1 км для радиоподавления аппаратуры СРНС БПЛА и до 1 км для радиоподавления канала управления (коптер должен находиться на расстоянии более 200 м от пульта оператора).