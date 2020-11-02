«Толчки продолжаются, завалы разбирают спасатели со всей страны». Белорус о том, что сейчас происходит в Измире

Источник материала: Onliner

В Турции продолжаются подземные толчки, они ощущаются и в Измире, где в пятницу произошло серьезное землетрясение, унесшее жизни десятков человек. В настоящее время в турецком городе Измир уже четвертый день проходит операция по спасению людей, известно о 70 погибших и почти 1000 пострадавших, сообщает Euronews. Сейчас в Измире находится читатель Onliner, минчанин Алексей. Он прислал несколько фото в редакцию и рассказал, как живет город в эти дни.

На момент самого мощного землетрясения Алексей был в 90 км от Измира, его жизни ничто не угрожало. Однако даже на таком расстоянии от города он ощущал толчки, и, в отличие от местных жителей, на белоруса они произвели серьезное впечатление.

— Первая реакция — выбежал из здания. Местные поулыбались. Установил на телефон программу мониторинга землетрясений. С субботы нахожусь в Измире, толчки продолжаются, но не сильные. В соседних городах они достигают 3,6 балла, но Измир находится от эпицентра толчков на расстоянии 30—70 км. Сейсмическая активность чувствуется и здесь, но начиная с третьего этажа здания: мебель дрожит в течение 2—4 секунд. Чем выше этажность здания — тем сильнее чувствуются толчки.





Напомним, в пятницу в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,7 балла в нескольких десятках километров от побережья Турции. В его эпицентр попал прибрежный город Измир — третий по численности в Турции и второй по величине порт после Стамбула. В городе проживает около 3 млн человек. От землетрясения были разрушены по меньшей мере 20 домов высотой в 3—5 этажей. Власти города начали выплачивать компенсации людям, оставшимся в результате землетрясения без крыши над головой.





С пятницы все силы турецких спасателей брошены на разбор завалов.

— В Измир приехали спасатели со всей страны. Много машин скорой помощи возле центрального госпиталя. Много обрушенных маленьких балкончиков, их разбирают рабочие. По местному телевидению 24/7 транслируются репортажи об обстановке в городе. Но в целом город живет своей жизнью, местные жители привыкли к землетрясениям. Магазины и банки работают, как всегда, паники на улицах нет, — говорит Алексей.







