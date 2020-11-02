СК о выстрелах в начальника МРО ГАИ: нападавший имеет психическое заболевание

Источник материала: Onliner

В конце июля в Бресте мужчина зашел в кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ во время личного приема и открыл по нему огонь. Мужчина достал самодельное устройство, направил его в сторону должностного лица и произвел несколько выстрелов. Сегодня следователи обнародовали результаты расследования.

В результате того нападения сотрудник ГАИ не пострадал. Как сообщали следователи, он «среагировал на ситуацию и успел уклониться, а стрелявшего задержал коллега руководителя».





«Обвиняемый в июле 2019 года был привлечен начальником ГАИ к административной ответственности за управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, и без договора обязательного страхования, — рассказали в СК. — Из мести за назначение ему административных наказаний в виде штрафов он решил совершить указанное противоправное деяние».

«По результатам взрывотехнической экспертизы, проведенной сотрудниками ГКСЭ, установлено, что предмет, из которого обвиняемый производил выстрелы, является пиротехническим изделием бытового назначения, — дополнили в Следственном комитете. — Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы у мужчины выявлено психическое заболевание, из-за которого он во время совершения преступления не мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими».





Действия мужчины квалифицированы по ст. 364 УК РБ («Насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел из мести за выполнение служебной деятельности»). В 2019 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности. Тогда он также из мести за выполнение служебных обязанностей на рабочем месте облил бензином сотрудника отдела принудительного исполнения.



