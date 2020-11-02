Мобильные операторы компенсируют перебои с интернетом в октябре

Источник материала: Myfin

Фото: А1

Как сказано в сообщении А1, абоненты- физлица, пользующиеся тарифами стоимостью менее 10 рублей в месяц, получат бесплатный пакет 500 Мбайт интернет-трафика сроком на 30 дней. Для физлиц с тарифами от 10 до 15 рублей предлагается на выбор 1 гигабайт бесплатного трафика либо бесплатно 50 минут звонков во все сети на 30 дней.



По тарифам стоимостью от 15 до 30 рублей предлагается компенсация в виде бесплатных 3 Гбайт трафика или 100 минут для звонков во все сети на 30 дней, а с абонплатой более 30 рублей - соответственно бесплатные 5 Гбайт или 250 минут для звонков.

Абоненты-физлица тарифов «Бизнес-класс», «Раздавай Wi-Fi Pro», а также участникам акций «Специальное предложение для новых абонентов тарифного плана «Без Лимита», «Бонусы для новых абонентов тарифного плана «Без Лимита» «Верни свой номер в сеть А1» получат компенсацию 100% абонентской платы за один день. Аналогичную компенсацию за день предоставят юрлицам на тарифных планах свыше 500 Мбайт, а также пользователям тарифов и пакетов, в которые входит только трафик.

Абоненты А1 с 10 по 30 ноября получат SMS-уведомления с предложением выбрать компенсационный пакет.

Оператор life:) подготовил персональные бонусы для тех, кто столкнулся с недоступностью сервиса. Клиенты life:) смогут получить следующие бонусы на выбор:

1 ГБ интернет-трафика

50 минут во все сети

50 SMS во все сети

1 бонусный рубль (для абонентов тарифов Безлимит Лайт, Безлимит Стандарт и Безлимит Про )

) 1,5 бонусных рубля (для абонентов тарифа Все включено).

Действовать бонус будет в течение 30 дней после его начисления. Активировать бонус можно только один раз в месяц в любое время. Можно воспользоваться одним бонусом в зависимости от своих потребностей.

Что в итоге?

Мобильные операторы предложили компенсации и бонусы для тех, кто в октябре столкнулся с недоступностью мобильного интернета в Минске. Как сообщалось, подобные компенсации были предоставлены абонентам и в связи с проблемами с доступом к мобильному интернету в августе и сентябре.