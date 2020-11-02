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Кейт была в панике: принц Уильям переболел COVID-19

02.11.2020 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Британский принц Уильям взволновал общественность: по сообщениям СМИ, герцог тайно переболел COVID-19, даже не сообщив об этом поклонникам королевской семьи.
Как только волна пандемии дошла до Британии, королевская семья оказалась в эпицентре событий: так вирус диагностировали у премьер-министра Бориса Джонсона, а после у сына Ее Величества - принца Чарльза. Но, как оказалось, не все знаменитости попали в официальный список зараженных.
По сообщениям британских таблоидов, принц Уильям также переболел COVID-19, но предпочел скрыть свою болезнь.

© AFP 2020 / MATT DUNHAM
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Герцог не хотел наводить панику среди народа, ссылаясь на то, что в мире есть и более важные дела. А вот в королевской семье не обошлось без волнений. Принц продолжал работать онлайн, даже несмотря на сложное течение болезни, что заставило Кейт Миддлтон переживать за здоровье мужа.
"Ему было тяжело дышать. Все вокруг сходили с ума и паниковали - Кейт в том числе", - сообщил источник издания The Sun.
Интересно, что принц Уильям - второй в очереди на престол после принца Чарльза и именно он призывал британцев прислушиваться к своему здоровью и беречь себя. Голос герцога стал символом в поддержку врачей во время пандемии.

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Новые подробности из жизни монархов шокировали общественность: поклонники гадают - почему принц так долго скрывал свое заболевание.
 
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