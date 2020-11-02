Кейт была в панике: принц Уильям переболел COVID-19

Источник материала: Sputnik Беларусь

Британский принц Уильям взволновал общественность: по сообщениям СМИ, герцог тайно переболел COVID-19, даже не сообщив об этом поклонникам королевской семьи.

Как только волна пандемии дошла до Британии, королевская семья оказалась в эпицентре событий: так вирус диагностировали у премьер-министра Бориса Джонсона, а после у сына Ее Величества - принца Чарльза. Но, как оказалось, не все знаменитости попали в официальный список зараженных.

По сообщениям британских таблоидов, принц Уильям также переболел COVID-19, но предпочел скрыть свою болезнь.

Герцог не хотел наводить панику среди народа, ссылаясь на то, что в мире есть и более важные дела. А вот в королевской семье не обошлось без волнений. Принц продолжал работать онлайн, даже несмотря на сложное течение болезни, что заставило Кейт Миддлтон переживать за здоровье мужа."Ему было тяжело дышать. Все вокруг сходили с ума и паниковали - Кейт в том числе", - сообщил источник издания The Sun.Интересно, что принц Уильям - второй в очереди на престол после принца Чарльза и именно он призывал британцев прислушиваться к своему здоровью и беречь себя. Голос герцога стал символом в поддержку врачей во время пандемии.

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