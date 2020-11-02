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Кейт была в панике: принц Уильям переболел COVID-19
02.11.2020 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Британский принц Уильям взволновал общественность: по сообщениям СМИ, герцог тайно переболел COVID-19, даже не сообщив об этом поклонникам королевской семьи.
© AFP 2020 / MATT DUNHAM
Герцог не хотел наводить панику среди народа, ссылаясь на то, что в мире есть и более важные дела. А вот в королевской семье не обошлось без волнений. Принц продолжал работать онлайн, даже несмотря на сложное течение болезни, что заставило Кейт Миддлтон переживать за здоровье мужа.
"Ему было тяжело дышать. Все вокруг сходили с ума и паниковали - Кейт в том числе", - сообщил источник издания The Sun.
Интересно, что принц Уильям - второй в очереди на престол после принца Чарльза и именно он призывал британцев прислушиваться к своему здоровью и беречь себя. Голос герцога стал символом в поддержку врачей во время пандемии.
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