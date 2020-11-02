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Тихановская призвала ЕС ввести безвиз для белорусов и санкции против НОК

02.11.2020 13:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tass.ru

По ее мнению, санкции против Национального олимпийского комитета станут «личным ударом» для Александра Лукашенко.

В интервью британской газете Financial Times Светлана Тихановская призвала европейские страны оказать помощь Беларуси и действовать «быстрее, принимая решения».

Так, она предложила ввести санкции против Национального олимпийского комитета Беларуси, который возглавляет Лукашенко. "Это было бы для него личным ударом", - объяснила Тихановская.

Она также отвергла информацию о расколе в оппозиционном движении и призвала Европу обсудить возможность введения безвизового режима для белорусов для того, чтобы "они чувствовали себя более свободными", а "у режима  было над ними меньше власти", передает ТАСС.

 
 
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По ее мнению, санкции против Национального олимпийского комитета станут «личным ударом» для Александра Лукашенко.
 
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