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Тихановская призвала ЕС ввести безвиз для белорусов и санкции против НОК
02.11.2020 13:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tass.ru
По ее мнению, санкции против Национального олимпийского комитета станут «личным ударом» для Александра Лукашенко.
В интервью британской газете Financial Times Светлана Тихановская призвала европейские страны оказать помощь Беларуси и действовать «быстрее, принимая решения».
Так, она предложила ввести санкции против Национального олимпийского комитета Беларуси, который возглавляет Лукашенко. "Это было бы для него личным ударом", - объяснила Тихановская.
Она также отвергла информацию о расколе в оппозиционном движении и призвала Европу обсудить возможность введения безвизового режима для белорусов для того, чтобы "они чувствовали себя более свободными", а "у режима было над ними меньше власти", передает
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По ее мнению, санкции против Национального олимпийского комитета станут «личным ударом» для Александра Лукашенко.
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