Тихановская призвала ЕС ввести безвиз для белорусов и санкции против НОК

Источник материала: Ежедневник

фото: tass.ru

По ее мнению, санкции против Национального олимпийского комитета станут «личным ударом» для Александра Лукашенко.

В интервью британской газете Financial Times Светлана Тихановская призвала европейские страны оказать помощь Беларуси и действовать «быстрее, принимая решения».

Так, она предложила ввести санкции против Национального олимпийского комитета Беларуси, который возглавляет Лукашенко. "Это было бы для него личным ударом", - объяснила Тихановская.

Она также отвергла информацию о расколе в оппозиционном движении и призвала Европу обсудить возможность введения безвизового режима для белорусов для того, чтобы "они чувствовали себя более свободными", а "у режима было над ними меньше власти", передает ТАСС .