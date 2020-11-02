МВД объяснило разгон акции 1 ноября

Источник материала: Ежедневник

фото: ria.ru

Пресс-секретарь озвучила официально зарегистрированное число задержанных и объяснила, почему акция "Дзяды. Марш против террора" в Минске была разогнана.

МВД подтвердило обнародованную ранее правозащитниками информацию о приблизительно трех сотнях задержанных во время акций 1 ноября.

Всего по стране МВД зафиксировано 13 протестных акций. Самым многочисленным стало шествие "Дзяды. Марш против террора" в Минске. В министерстве подчеркнули, что акция «с самого начала приобрела не мирный характер» - протестующие выходили на проезжую часть пр. Независимости..

«В 14.30 после неоднократных предупреждений сотрудники милиции вытеснили протестующих на тротуар, движение было восстановлено. Затем разрозненные группы различными маршрутами прибыли в урочище Куропаты. Мероприятие сопровождалось фактами активного противодействия правоохранительным органам. В частности, в районе Логойского тракта протестующие использовали самодельное взрывное устройство», - отмечается в сообщении МВД.

Сотрудники МВД, в свою очередь, на проспекте Независимости, а также в районе МКАД использовали оружие со светошумовыми боеприпасами и резиновыми пулями.

«Особое внимание оперативных работников было направлено на выявление анархистов, которые посредством мессенджеров и соцсетей договаривались в этот день оказать силовое сопротивление милиции. Была получена информация, что 30-40 из них находятся среди группы, двигавшейся по улице Калиновского. Увидев сотрудников милиции на улице Карбышева, они отделились от остальных протестующих и дворами пробрались к полю возле урочища Куропаты. Дабы агрессивно настроенные молодчики не слились с толпой, не стали оттуда совершать провокации, было принято решение их "отрезать". У задержанных при себе находились газовые баллончики, камни, незарегистрированная атрибутика», - проинформировала пресс-секретарь МВД.