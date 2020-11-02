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На Минском электротехническом заводе уволены 25 человек из-за забастовки

02.11.2020 13:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Руководство Минского электротехнического завода уволило 25 человек, участвовавших в забастовке.

Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на бывшего ведущего инженера предприятия Виталия Чичмарева.

«Официальная причина — нанесение ущерба предприятию, неофициально — … позиция по отношению к забастовке, к тому, что происходит в стране», — рассказал Чичмарев.

Как сообщалось, работники Минского электротехнического завода 26 октября начали забастовку.

Ранее генеральный директор МЭТЗ Александр Радевич издал приказ о запрете забастовок, митингов и собраний на предприятии.

Работники электротехнического завода после выборов провели митинги, в ходе которых заявили о несогласии с объявленными властями результатами и потребовали прекратить насилие силовиков в отношении граждан.

11 августа на предприятии прошел стихийный митинг с участием примерно 150 человек, в ходе которого были сформулированы требования к властям страны. В частности работники завода заявили, что не согласны с результатами выборов и «нечестным подсчетом голосов» и требуют «немедленного прекращения насилия в отношении мирных и безоружных граждан, которые имеют право выражать свою политическую позицию в соответствии с Конституцией Беларуси».

Они также потребовали освобождения «задержанных во время мирных демонстраций и непривлечения их к административной и уголовной ответственности как участников несанкционированных массовых мероприятий».

Кроме того, работники завода потребовали прекратить блокировку в стране интернета и не допустить "реакционные действия со стороны администрации предприятия в отношении работников, выразивших свою гражданскую позицию".

 
 
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Руководство Минского электротехнического завода уволило 25 человек, участвовавших в забастовке.
 
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