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Минфин Беларуси попробует собрать с населения $75 млн. через продажу облигаций

02.11.2020 13:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минфин Беларуси с 9 ноября 2020 года начинает продажа 7-го выпуска государственных облигаций на предъявителя, номинированных в долларах США. Облигации предназначены для физических лиц.

Объем выпуска трехлетних облигаций составит $75 млн., номинальная стоимость одной облигации $1 тыс. Ставка процентного дохода: 3,2 % годовых.

Досрочный выкуп облигаций: не предусмотрен. Процентный доход выплачивается один раз в год.

В настоящее время на БВФБ осуществляется продажа валютных облигаций ВГДО 271 выпуска. ПО данным на 2 ноября неразмещенный остаток бумаг составляет $37,6 млн.

Минфин РБ осуществляет размещение валютных облигаций на внутреннем рынке для рефинансирования внутреннего и внешнего валютного. Резкое падение спроса на валютные бумаги Минфина на фоне политической нестабильности в стране вынудило Минфин прибегать к непрозрачным заимствованиям на внутреннем рынке через прямую (директивную) продажу рублевых облигаций отдельным юрлицам

 
 
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Минфин Беларуси с 9 ноября 2020 года начинает продажа 7-го выпуска государственных облигаций на предъявителя, номинированных в долларах США. Облигации предназначены...
 
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