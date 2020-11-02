Защита Колесниковой попросила СК отпустить Марию под залог





Колесникова, входившая в предвыборный штаб экс-банкира Виктора Бабарико и перешедшая позже в объединенный штаб Светланы Тихановской, была задержана в сентябре. В настоящее время она находится в следственной тюрьме в Жодино.





"Мы направили в Следственный комитет ходатайство о том, чтобы ей изменили меру пресечения, чтобы выпустили из СИЗО под залог", - сказала адвокат.





По ее словам, есть человек, который готов выступить залогодателем для Колесниковой.





"Я не могу назвать, кто это. Единственное, что могу уточнить - это гражданин Беларуси", - сказала адвокат.





Она также отметила, что в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Беларуси сумма залога не может быть меньше, чем 100 базовых величин (одна базовая величина составляет 27 рублей).





"В том случае, если следствие разрешает изменить меру пресечения, оговаривается адекватная для залога сумма. Так обычно происходит на практике", - пояснила защитник.





По ее словам, за все время нахождения Колесниковой под стражей адвокат написали около 20 ходатайств и жалоб, в числе которых на меру пресечения. Ни одна из жалоб не была удовлетворена ни судом, ни следствием.





Адвокат также сообщила, что в настоящее время следственные действия с Колесниковой не проводятся, в том числе и потому, что камера в СИЗО, где она находится, зарыта на карантин.





"Есть подозрения, что одна из ее сокамерниц - контакт первого уровня. Анализы будут готовы к этому четвергу, заверили в тюремной больнице", - сказала адвокат.





Дело Координационного совета

Генеральная прокуратура 19 августа возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета (КС). Речь идет о призывах к захвату власти.





"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", – заявили тогда в прокуратуре.





По данному делу, кроме Колесниковой, задержаны еще два члена президиума Координационного совета – адвокаты Максим Знак и Илья Салей.





Мария Колесникова входила в предвыборный штаб экс-банкира Виктора Бабарико. Позже она перешла в объединенный штаб Светланы Тихановской. Оппозиционный политик была адержана 7 сентября.











