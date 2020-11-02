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Алесин: Новый министр МВД обязан за повышение лично Лукашенко, вот и выслуживается

02.11.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

45-летний Иван Кубраков получил звание генерал-лейтенанта без необходимой выслуги лет, заявил "Белорусскому партизану" эксперт по силовым ведомствам Александр Алесин. В Москве с одиозными фигурами дружат, но до определенного предела

Алесин: Новый министр МВД обязан за повышение лично Лукашенко, вот и выслуживается
– На прошлой неделе новым министром МВД стал Иван Кубраков. Вчера силовики очень активно противодействовали демонстрантам, которые направлялись в Куропаты и которым так и не дали объединиться в одну колонну... 

– Новый министр реализовал то, что обещал предыдущий министр: ужесточение мер по пресечению несанкционированных мероприятий. Понятно, генерал молодой, много «творческих» сил у него. 

Кубраков получил звание генерал-лейтенанта, можно сказать, через ступеньку, без необходимой выслуги лет (Лукашенко вручил ему погоны генерал-лейтенанта во время представления в качестве министра коллективу МВД – БП). Поэтому новый министр, конечно, будет стараться оправдать оказанное ему высокое доверие.

Лукашенко специально выдвигает на руководящие должности людей не в порядке служебной обоймы (первый зам, зам и т.д.), а старается привлечь людей из периферии. Эти люди будут ему лично обязаны за то, что он поднял их через ступеньку-две на вершину служебной пирамиды.

Новый министр старается показать, что его назначили не зря. 

– У Куропат сотрудники МВД устроили дикую охоту на людей, которые всего лишь направлялись в урочище, чтобы отдать дань памяти жертвам сталинских репрессий. В чем здесь может заключаться рациональность с их стороны? 

– В том, что обещания, которые дает власть (о беспощадном пресечении протестов и несанкционированных акций), будут выполняться. Нужно отвечать за базар, иначе доверия к заявлениям властей не будет. 

Раз были сказаны слова, нужно было подкрепить их жесткими, жестокими делами.
Это попытка запугать протестующих и оказать на них моральное давление. Толстый расчет на то, что часть протестующих испугается.

– Вчера в очередной раз, но, пожалуй, более активно, чем предполагал характер марша, использовались светошумовые гранаты и выстрелы в воздух. Могут ли подобные действия постоянно обходится без человеческих жертв?

– Раз протестующие постепенно подводятся властями под категорию террористов, то соответственно и меры будут применяться все более жесткие.

В то же время я думаю, что смертельные исходы власти не нужны. Это не будет способствовать имиджу белорусской власти в глазах даже ближайшего союзника – Российской Федерации.

В Москве с одиозными фигурами дружат, но до определенного предела. У них своих грехов хватает, не хочется выглядеть еще хуже.

Поэтому, думаю, власти вряд ли будут сознательно стремиться к эксцессам, связанным с появлением человеческих жертв. Запугать, нанести психологические и физические травмы – возможно. Но убивать кого-то – не в их интересах. 

Я не говорю, что это какой-то гуманизм, но просто с точки зрения тактики и стратегии властям это невыгодно.
 
 
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45-летний Иван Кубраков получил звание генерал-лейтенанта без необходимой выслуги лет, заявил "Белорусскому партизану" эксперт по силовым ведомствам Александр...
 
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