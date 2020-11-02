ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: в одного из руководителей ГАИ Брестской области стреляли из мести

02.11.2020 13:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Завершено расследование громкого дела о нападении на начальника межрайонного отдела ГАИ в Бресте. Его уже получил прокурор для направления в суд. Обвиняемый — 70-летний мужчина, сообщает в Telegram пресс-служба Следственного комитета.

Происшествие случилось утром 27 июля. Подполковник милиции Юрий Шикунец не пострадал. В его кабинете мужчина "достал пиротехническое изделие" и произвел несколько выстрелов. Однако офицер "оперативно среагировал, что помогло ему избежать ранения". Выяснилось, что нападение было совершено из мести за назначение штрафов.

Уголовное дело завели по статье "Насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел из мести за выполнение служебной деятельности". Пенсионер остается под стражей.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершено расследование громкого дела о нападении на начальника межрайонного отдела ГАИ в Бресте. Его уже получил прокурор для направления в суд. Обвиняемый —...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске сбили дрон. Вероятно, использовали электронное ружье и палку (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика