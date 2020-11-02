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Журналисты СТВ обвинили протестующих во взрыве рядом с ОМОНовцами. Но люди заподозрили их самих

02.11.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

1 ноября в Минске, возле "Макдональдса" на перекрестке с Логойским трактом, произошел взрыв неизвестного предмета. Видеосвидетельства опровергают официальную версию произошедшего

Журналисты СТВ обвинили протестующих во взрыве рядом с ОМОНовцами. Но люди заподозрили их самих
1 ноября в Минске, возле "Макдональдса" на перекрестке с Логойским трактом, произошел взрыв неизвестного предмета. Позже государственный телеканал СТВ сообщил о провокации против силовиков, но с этим согласились не все и даже нашли видео, которые опровергают официальную версию, пишет Телеграф.

Примечательно, что съемочная группа СТВ во главе с одиозным пропагандистом Григорием Азаренком оказалась именно там, где произошел взрыв, передает Радио «Свабода».


«Наша Ніва» публикует свидетельство очевидца, который с друзьями сидел на террасе и «видел всю картину от начала до конца».

«Азаренок с оператором и парой тихарей отошли от омоновцев метров на двадцать, после чего из их дружного коллектива вылетела светошумовая граната и взорвалась прямо перед цепью. Если бы я не сидел за 20 метров от этой сцены, то не поверил бы, что такие постановки на самом деле бывают», — заявил он.


ОМОН, по словам очевидца, никак на бросок не реагировал, а после съемок взвод почти сразу ушел, так никого и не задержав.


Журналисты «Еврорадио» совместили два видео — с СТВ и с телеграмм-канала, из которых можно сделать вывод, что петарда прыгает по земле как раз с той стороны, где находятся оператор и Григорий Азаренок.


А сегодня появилось видео, на котором видно, кто бросал вчера взрывное устройство возле силовиков. Группа людей стояла рядом с силовиками, но их даже не попытались задержать.


Несмотря на очевидную провокацию, сегодня МВД обвинило во взрыве протестующих. Там заявили, что «акция с самого начала приобрела не "мирный" характер».

При этом, по утверждению МВД, "мероприятие сопровождалось фактами активного противодействия правоохранительным органам. В частности, в районе Логойского тракта протестующие использовали самодельное взрывное устройство".
 
Теги: Минск
 
 
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1 ноября в Минске, возле "Макдональдса" на перекрестке с Логойским трактом, произошел взрыв неизвестного предмета. Видеосвидетельства опровергают официальную...
 
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