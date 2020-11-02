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Российское ТВ заявило о неадекватности угроз Лукашенко в адрес мирных протестующих
Источник материала: Партизан
Российское ТВ осветило вчерашнюю акцию протеста в Минске, назвав ее мирной и подчеркнув неадекватность угроз Лукашенко в адрес митингующих.
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Российское ТВ осветило вчерашнюю акцию протеста в Минске, назвав ее мирной и подчеркнув неадекватность угроз Лукашенко в адрес митингующих.
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