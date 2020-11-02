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МВД не сообщает количество задержанных
Источник материала: Партизан
"Мероприятие сопровождалось фактами активного противодействия правоохранительным органам. В частности, в районе Логойского тракта протестующие использовали самодельное взрывное устройство",- сообщила в своём telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в понедельник.
Хотя в соцсетях достаточно видео, свидетельствующего об обратном.
Правозащитники знают 315 фамилий задержанных. МВД молчит.
Чемоданова утверждает, что это протестующие в Минске вели себя агрессивно. Впрочем, другого от госпожи в погонах никто и не ожидал.
По данным МВД, протестные акции в других регионах страны "не имели существенного распространения, а количество их участников, в основном, не превышало 10 человек".
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"Мероприятие сопровождалось фактами активного противодействия правоохранительным органам. В частности, в районе Логойского тракта протестующие использовали...
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