МВД не сообщает количество задержанных

Хотя в соцсетях достаточно видео, свидетельствующего об обратном.





Правозащитники знают 315 фамилий задержанных. МВД молчит.





Чемоданова утверждает, что это протестующие в Минске вели себя агрессивно. Впрочем, другого от госпожи в погонах никто и не ожидал.





По данным МВД, протестные акции в других регионах страны "не имели существенного распространения, а количество их участников, в основном, не превышало 10 человек".







