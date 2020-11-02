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В Минске задержан еще один член основного состава Координационного совета

02.11.2020 13:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член Координационного совета Денис Готто был задержан на акции протеста в Минске 1 ноября. Сейчас он находится во Фрунзенском РУВД, сообщил пресс-секретарь совета Антон Родненков.

В Минске задержан еще один член основного состава Координационного совета

Денис Готто — успешный белорусский бизнесмен, миллионер. Занимается оборудованием для печного отопления. Выступает за возвращение беларускай мовы в активное употребление в стране.

Координационный совет — переговорный орган, созданный 18 августа 2020 года сторонниками Светланы Тихановской и перемен. Его цель — транзит президентской власти через проведение новых выборов.

Многие члены основного состава Координационного совета или находятся под арестом, или были вынуждены покинуть Беларусь из-за угрозы политических репрессий.

 
Теги: Минск
 
 
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Член Координационного совета Денис Готто был задержан на акции протеста в Минске 1 ноября. Сейчас он находится во Фрунзенском РУВД, сообщил пресс-секретарь совета...
 
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