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Ученики 6, 8 и 9-х классов украли из ларька курительные вейпы. Другие школьники сдали их в милицию

02.11.2020 13:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Борисове был ограблен киоск с вейпами, рассказала пресс-служба УВД Мособлисполкома. Налетчиками оказались ученики местной школы. Подростки попытались продать украденное на переменке — другие школьники сообщили об этом в милицию.

Ученики 6, 8 и 9-х классов украли из ларька курительные вейпы. Другие школьники сдали их в милицию

Утром на днях 23-летний владелец киоска с курительными парогенераторами обнаружил, что его ограбили. Кража была совершена на улице Чапаева в Борисове ночью: повредили металлический роллет, кирпичом разбили стеклянную дверь, передает КП.

Ущерб оценен примерно в 600 рублей.

В это время в школе 9-классникам одноклассник предложил купить вейпы, школьники сообщили об этом правоохранителям. В отношении одного из подростков, достигшего 14 лет, возбуждено уголовное дело, другие поставлены на учет в ИДН. Похищенное обнаружено по месту жительства подростков и изъято.

Парней, которые заявили в милицию на одноклассника, отблагодарили за гражданскую позицию, наградив грамотами, а также портативной акустической колонкой и беспроводными наушниками.

 
 
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В Борисове был ограблен киоск с вейпами, рассказала пресс-служба УВД Мособлисполкома. Налетчиками оказались ученики местной школы.
 
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