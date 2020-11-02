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Мобильный оператор компенсирует белорусам блокировку интернета на протестах

02.11.2020 13:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

 

Физическим лицам, которые пользуются тарифами с абонентской платой от А1, включающей интернет-трафик и составляющей менее 10 руб. в месяц, предоставят бесплатный пакет 500 МБ интернет-трафика сроком на 30 дней.

Мобильный оператор компенсирует белорусам блокировку интернета на протестах

Как сообщили в А1, физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой от 10 до 15 руб. в месяц, будут предоставлены на выбор бесплатный пакет 1 ГБ интернет-трафика или бесплатные 50 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней.

Физические лица, пользующиеся тарифами с абонентской платой от 15 до 30 руб. в месяц, смогут выбрать в качестве компенсации бесплатный пакет 3 ГБ интернет-трафика или бесплатные 100 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней.

Физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 30 руб. в месяц, предоставят на выбор бесплатного пакет 5 ГБ интернет-трафика или бесплатные 250 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней.

Абоненты (физические лица) тарифного плана «Бизнес-класс», «Раздавай Wi-Fi Pro» и участники акций «Специальное предложение для новых абонентов тарифного плана «Без Лимита» (подключившиеся с 07.09 по 06.10.2020), «Бонусы для новых абонентов тарифного плана «Без Лимита» (подключившиеся с 07.10 по 25.10.2020), и «Верни свой номер в сеть А1» (подключившиеся с 21.09 по 25.10.2020) получат компенсацию в размере 100 % стоимости абонентской платы за один день.

Юридическим лицам, а также физическим лицам, обсуживающимся по индивидуальной корпоративной программе, предоставят компенсацию на тарифных планах с объемом включенного трафика от 500 МБ в размере 100 % ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса, а абоненты мобильного Интернета, в абонентскую плату / стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости, получат компенсацию в размере 100 % от ежедневной абонентской платы / стоимости пакета за один день отсутствия сервиса.

Абонентам-физическим лицам с 10 по 30 ноября отправят интерактивные SMS-уведомления с предложением выбрать компенсационный пакет. Для отправки данных интерактивных сообщений компания А1 использует 5-значный код, начинающийся на 411 (в диапазоне от 41118 до 41134), который появится на экране смартфона абонента как номер отправителя. Отправка абонентом ответного сообщения на этот номер с выбранным пакетом не тарифицируется.

Корректировки абонентских плат абонентам-юридическим лицам будут проведены в автоматическом режиме и будут учтены в счете за ноябрь, уточнили в компании.

 
 
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  Физическим лицам, которые пользуются тарифами с абонентской платой от А1, включающей интернет-трафик и составляющей менее 10 руб. в месяц, предоставят бесплатный...
 
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