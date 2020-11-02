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Цены на телефонные звонки между Беларусью и Россией подешевели в 20 раз

02.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С 1 ноября меняются тарифы на телефонные звонки между Беларусью и Россией. О полной отмене роуминга говорить пока рано, но стоимость минуты разговора значительно снизилась. Подробности узнавала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

С этого дня минута связи между странами стоит 1,5 цента. Раньше цена была в 20 раз выше. Сейчас идет пробный для мобильных операторов период. Он продлится два месяца, после чего тарифы станут постоянными. Также правительства двух стран ведут переговоры о полной отмене роуминга, но сторонам предстоит решить вопрос о компенсации издержек мобильным компаниям.

Тему отмены роуминга между странами обсуждают около трех лет. Впервые ее поднял президент России Владимир Путин на заседании Высшего Госсовета Союзного государства в 2017 году. Глава Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение.

Также стоит вопрос о снижении тарифов в странах-участницах ЕАЭС. Стоимость звонков будет падать в течение пяти лет. Стоимость SMS и интернет-трафика в роуминге между двумя странами пока останется без изменений.



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Начался пробный для мобильных операторов период. Он продлится два месяца.
 
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