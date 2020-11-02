Мужчина погиб под колесами Volkswagen в Шкловском районе

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб в аварии, которая произошла 1 ноября, в 21.25, в Шкловском районе, сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ

По предварительной информации, 23-летний водитель Volkswagen Golf вблизи деревни Даньковичи сбил 41-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

От полученных в аварии травм пешеход умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.