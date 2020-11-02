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Мужчина погиб под колесами Volkswagen в Шкловском районе
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб в аварии, которая произошла 1 ноября, в 21.25, в Шкловском районе,
По предварительной информации, 23-летний водитель Volkswagen Golf вблизи деревни Даньковичи сбил 41-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.
От полученных в аварии травм пешеход умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.
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