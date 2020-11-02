ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина погиб под колесами Volkswagen в Шкловском районе

02.11.2020 13:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб в аварии, которая произошла 1 ноября, в 21.25, в Шкловском районе, сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ

По предварительной информации, 23-летний водитель Volkswagen Golf вблизи деревни Даньковичи сбил 41-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

От полученных в аварии травм пешеход умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Световозвращающими элементами он обозначен не был.
 
Новости дня
Новости разные
 
Закрыты еще несколько заведений, которые не работали 26 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика