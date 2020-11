Закрыты еще несколько заведений, которые не работали 26 октября

Источник материала: Tut.by

В Минске продолжают закрывать заведения общепита, которые не работали 26 октября. На днях к списку прибавились несколько мест на Октябрьской улице, бар на площади Свободы и кондитерская в Брилевичах, куда за десертами съезжались со всего города.



На Октябрьской закрыты сразу несколько заведений ресторатора Владислава Луневича. Это ENZO, «Лаўка», «Дэпо», Let it be, Underdog. Временно не функционирует и Simple на улице Свердлова. Ресторатор в Twitter перечислил несколько нарушений, из-за которых его проекты закрыли до их устранения: нет отдельной швабры для холодильной камеры, нет отдельного мерника для септодеза, в аптечке отсутствовали глазные капли. Из проектов Луневича пока работает только «Дэпо» на Зыбицкой.

Также среди заведений, расположенных на Октябрьской, оказалось закрыто и веганское кафе MonkeyFood (не работает также проект на Богдановича). Представители кафе написали , что всегда успешно проходили все проверки. «Даже в период первой волны COVID-19, тогда к нам трижды приходила санстанция, а также другие органы. Мы внимательны к санитарным нормам, техпроцессам, документации и отчетности, всегда заботимся о безопасности гостей и команды».

Получили предписание и список нарушений, которые должны исправить, в баре el Pushka. Cейчас команда активно трудится, чтобы их устранить, и предлагает поддержать проект, заказав в Instagram фирменный мерч бара или подарочный сертификат.

Еще не работает кондитерская Moulin в Брилевичах. Она оказалась закрыта с 31 октября. «Мы будем стараться открыть наши двери для вас как можно быстрее, а пока займемся устранением недочетов, чтобы стать лучше», — поделились в кондитерской.

Сообщается и о закрытии ресторана «Березка» на площади Победы.

Напомним, в конце прошлой недели столичные заведения, которые по разным причинам не работали 26 октября, массово закрывают по решению санитарно-эпидемиологической службы и Минздрава. Нарушения находят как в маленьких заведениях, так и в больших сетях. Им выписывают предписания и указывают на нарушения, которые должны быть устранены (лишь после этого заведения могут вернуться к работе). Так, проверяющие нашли недочеты в Svobody, 4, Post Bar, «Пересмешник», O’Petit, Brioche Bistro, Umami, некоторые объекты Domino’s Pizza и «Пицца Лисицца» и в других заведениях, которые по тем или иным причинам не работали 26 октября.

