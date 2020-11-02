ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Витебском Renault насмерть сбил женщину

02.11.2020 13:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Женщина попала под колеса автомобиля в Витебском районе, сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось вечером 1 ноября вблизи поселка Витьба. По информации инспекторов, 43-летний водитель Renault Laguna сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы, где позже умерла. Известно, что световозвращающими элементами она обозначена не была.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось вечером 1 ноября вблизи поселка Витьба.
 
Новости дня
Новости разные
 
Алесин: Новый министр МВД обязан за повышение лично Лукашенко, вот и выслуживается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика