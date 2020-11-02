|
Под Витебском Renault насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Женщина попала под колеса автомобиля в Витебском районе,
Происшествие случилось вечером 1 ноября вблизи поселка Витьба. По информации инспекторов, 43-летний водитель Renault Laguna сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы, где позже умерла. Известно, что световозвращающими элементами она обозначена не была.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось вечером 1 ноября вблизи поселка Витьба.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)