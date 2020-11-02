Смартфон OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition оценили в $600

Источник материала: Onliner

Компания OnePlus представила на китайском рынке смартфон OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition. Он поступит в продажу в одной конфигурации — с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Сейчас уже можно оформить предзаказ на мобильник, а получить его можно с 11 ноября. Новинку оценили в $600.

От оригинального OnePlus 8T вариант Cyberpunk 2077 Limited Edition отличается дизайном и некоторыми программными «примочками». Как отмечает Gizmochina, новый смартфон является «самым кастомизированным из кастомных» смартфонов OnePlus.















Маловероятно, что смартфон появится в продаже в других регионах, так как обычно OnePlus, выпуская ограниченные серии смартфонов, останавливается на домашнем рынке.

Смартфон OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition имеет дополнительные надписи на пьедестале фотомодуля: NETRUNNER EDITION, 2077, NEURAL CONNECTION STATUS: ACTIVE, есть также бар-код. В коробке есть распечатанная карта из Cyberpunk 2077, значок, тематический чехол с яркими вставками, а также стандартный набор из зарядки, кабеля и «скрепки».

OnePlus 8T оснащен 6,55-дюймовым экраном, чипом Snapdragon 865, 16-Мп фронтальной и 48-Мп основной камерой. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, зарядка — на 65 Вт.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 должен был состояться 19 ноября, но после очередного переноса дата — 10 декабря. Вероятно, в OnePlus не ожидали такой «подставы», готовясь приурочить выход смартфона к игровому долгострою от поляков.