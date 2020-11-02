ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смартфон OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition оценили в $600

02.11.2020 13:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания OnePlus представила на китайском рынке смартфон OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition. Он поступит в продажу в одной конфигурации — с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Сейчас уже можно оформить предзаказ на мобильник, а получить его можно с 11 ноября. Новинку оценили в $600.

От оригинального OnePlus 8T вариант Cyberpunk 2077 Limited Edition отличается дизайном и некоторыми программными «примочками». Как отмечает Gizmochina, новый смартфон является «самым кастомизированным из кастомных» смартфонов OnePlus.







Маловероятно, что смартфон появится в продаже в других регионах, так как обычно OnePlus, выпуская ограниченные серии смартфонов, останавливается на домашнем рынке.

Смартфон OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition имеет дополнительные надписи на пьедестале фотомодуля: NETRUNNER EDITION, 2077, NEURAL CONNECTION STATUS: ACTIVE, есть также бар-код. В коробке есть распечатанная карта из Cyberpunk 2077, значок, тематический чехол с яркими вставками, а также стандартный набор из зарядки, кабеля и «скрепки».

OnePlus 8T оснащен 6,55-дюймовым экраном, чипом Snapdragon 865, 16-Мп фронтальной и 48-Мп основной камерой. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, зарядка — на 65 Вт.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 должен был состояться 19 ноября, но после очередного переноса дата — 10 декабря. Вероятно, в OnePlus не ожидали такой «подставы», готовясь приурочить выход смартфона к игровому долгострою от поляков.

Смартфон OnePlus 7T 8GB/256GB (голубой)
8 отзывов
Android, экран 6.55" OLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 855+, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3800 мАч, 2 SIM
1579 р.
16 предложений
Смартфон OnePlus Nord 12GB/256GB (серый оникс)
Android, экран 6.44" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 765G, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4115 мАч, 2 SIM
1500 р.
20 предложений
Смартфон OnePlus 8 8GB/128GB европейская версия (зеленый)
Android, экран 6.55" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4300 мАч, 2 SIM
1750 р.
20 предложений
Сравнить эти товары →
Смартфоны OnePlus в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания OnePlus представила на китайском рынке смартфон OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition. Он поступит в продажу в одной конфигурации — с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Tesla продает обычное радио как опцию за 500 долларов. Что это значит?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика