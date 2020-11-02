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Смартфон OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition оценили в $600
Источник материала: Onliner
Компания OnePlus представила на китайском рынке смартфон OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition. Он поступит в продажу в одной конфигурации — с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Сейчас уже можно оформить предзаказ на мобильник, а получить его можно с 11 ноября. Новинку оценили в $600.
От оригинального OnePlus 8T вариант Cyberpunk 2077 Limited Edition отличается дизайном и некоторыми программными «примочками». Как
Маловероятно, что смартфон появится в продаже в других регионах, так как обычно OnePlus, выпуская ограниченные серии смартфонов, останавливается на домашнем рынке.
Смартфон OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition имеет дополнительные надписи на пьедестале фотомодуля: NETRUNNER EDITION, 2077, NEURAL CONNECTION STATUS: ACTIVE, есть также бар-код. В коробке есть распечатанная карта из Cyberpunk 2077, значок, тематический чехол с яркими вставками, а также стандартный набор из зарядки, кабеля и «скрепки».
OnePlus 8T оснащен 6,55-дюймовым экраном, чипом Snapdragon 865, 16-Мп фронтальной и 48-Мп основной камерой. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, зарядка — на 65 Вт.
Напомним, релиз Cyberpunk 2077 должен был состояться 19 ноября, но после очередного переноса дата — 10 декабря. Вероятно, в OnePlus не ожидали такой «подставы», готовясь приурочить выход смартфона к игровому долгострою от поляков.
Android, экран 6.55" OLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 855+, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3800 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.44" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 765G, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4115 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.55" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4300 мАч, 2 SIM
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Компания OnePlus представила на китайском рынке смартфон OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition. Он поступит в продажу в одной конфигурации — с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной...
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