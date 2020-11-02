Tesla продает обычное радио как опцию за 500 долларов. Что это значит?

Источник материала: Onliner

Портал Electrek сообщил о новой опции, которую предлагает компания Tesla своим клиентам. Владельцы старых моделей (S и X) могут установить в свои машины более современный развлекательный комплекс. Но в нем не будет традиционного радио. Теперь это дополнительная опция, которая стоит 500 долларов. Вы правильно прочитали, обычное радио стоит полтысячи долларов. Давайте разбираться, что к чему.

В последние годы Tesla представила много технологических «фишек» для своих обновленных моделей Model S и Model X. И даже пресловутое беспроводное обновление ПО не позволяет владельцам старых Model S и Model X пользоваться новыми опциями — им попросту не хватает вычислительной мощности бортовой системы MCU1. Старая система не потянет такие функции, как Tesla Theater (позволяет смотреть YouTube, Netflix, Hulu и Twitch), Tesla Arcade (игры), TeslaCam и Sentry Mode. К слову, в старых системах есть радио.

Для тех владельцев старых Tesla, которые хотят пользоваться последними технологиями бортовой системы, предлагается заменить MCU1 на MCU2. Это физическая замена всего мультимедийного комплекса. Стоит она не так уж дорого — 2500 долларов. Зато вы получаете новейшую развлекательную систему Tesla с обновлениями, более отзывчивым сенсорным экраном, улучшенной визуализацией автономной езды (при наличии пакета FSD) и мн. др. Но пользователи обнаружили проблему — в новой системе нет обычного радио!

Tesla так прокомментировала обновленную мультимедийную систему: «Мы удалили радио AM, FM и Sirius XM из своих моделей, но оставили интернет-радио и стриминговую музыку».

Консервативные владельцы Tesla были в ярости. Как это нет обычного радио? Все автомобили в США оснащаются радиоприемником уже целый век — с 1920-х годов. А тут современный электрокар — и без возможности послушать FM-радиостанцию? После жалоб многих клиентов Tesla пошла навстречу и пообещала вернуть радио через обновление мультимедийной системы в 4-м квартале 2020 года.

И вот калифорнийская компания выкатила пакет Radio Upgrade. Его можно скачать удаленно, но не бесплатно — он стоит 500 долларов. Таким образом, владельцам Tesla Model S и Model X, которые заменили систему MCU1 на MCU2, придется заплатить в общей сложности 3 тысячи долларов, чтобы иметь новые опции Tesla, а также не лишиться привычного радио.