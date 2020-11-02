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Личный «швейцар». Владельцы коттеджа разместили на входе в дом очень странную скульптуру
Источник материала: Onliner
Каждый волен украшать свой дом как захочет (хотя в последнее время это не совсем так, «полиция моды»
Прямо сейчас под Минском продается большой кирпичный дом — два этажа, более трехсот «квадратов», немного устаревший ремонт — таких предложений много. Любопытно другое: на крыльце коттеджа каждого входящего встречает... хм, швейцар. Фигура из стойкого к переменам погоды материала высотой в человеческий рост в темноте может и напугать — полосатые брюки, белые перчатки, котелок на голове, иссиня-черная кожа и нездоровая белизна глазниц.
Живи мы в США, из-за этой скульптуры явно бы начался грандиозный скандал. В наших же реалиях «дворецкий» пробыл на улице не один день (сезон) и, возможно, пригодится даже новому хозяину (если коттедж таки будет продан).
А как вы относитесь к такому элементу благоустройства (малой архитектурной форме)? Вызывает ли факт установки подобной фигуры на крыльце у вас дискомфорт в моральном плане или вы считаете это невинной шуткой?
Как вы относитесь к фигуре швейцара на крыльце частного дома?
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Каждый волен украшать свой дом как захочет (хотя в последнее время это не совсем так, «полиция моды» не дремлет). И если в многоквартирных высотках мы еще скованы...
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