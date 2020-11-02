Личный «швейцар». Владельцы коттеджа разместили на входе в дом очень странную скульптуру

Источник материала: Onliner

Каждый волен украшать свой дом как захочет (хотя в последнее время это не совсем так, «полиция моды» не дремлет ). И если в многоквартирных высотках мы еще скованы представлениями об общей эстетике помещений или страхом за сохранность своего имущества, то в частном доме да за высоким забором можно разгуляться. Статуи, фонтаны, красивые растения — только воля и вкус хозяина может диктовать правила. Глядеть на иные участки — отрада души. Но иногда на фазендах встречается нечто весьма необычное.

Прямо сейчас под Минском продается большой кирпичный дом — два этажа, более трехсот «квадратов», немного устаревший ремонт — таких предложений много. Любопытно другое: на крыльце коттеджа каждого входящего встречает... хм, швейцар. Фигура из стойкого к переменам погоды материала высотой в человеческий рост в темноте может и напугать — полосатые брюки, белые перчатки, котелок на голове, иссиня-черная кожа и нездоровая белизна глазниц.





Живи мы в США, из-за этой скульптуры явно бы начался грандиозный скандал. В наших же реалиях «дворецкий» пробыл на улице не один день (сезон) и, возможно, пригодится даже новому хозяину (если коттедж таки будет продан).

А как вы относитесь к такому элементу благоустройства (малой архитектурной форме)? Вызывает ли факт установки подобной фигуры на крыльце у вас дискомфорт в моральном плане или вы считаете это невинной шуткой?

Как вы относитесь к фигуре швейцара на крыльце частного дома?

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