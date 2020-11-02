Белорусов по прибытии из Украины ждет 10-дневный карантин

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер. Источник: gpk.gov.by

Ранее от белорусских туристов-транзитников не требовалось самоизоляции по возвращении на родину.



Теперь, по сообщениям турагентов, всех туристов на въезде в Беларусь из Украины обязывают подписать документ об обязательной 10-дневной самоизоляции.

Ранее разрешалось не отправляться на карантин после 48-часового транзита по Украине и возвращения в Беларусь.

Что это значит?

Новое правило касается транзитного перемещения по всем странам, которые входят в перечень государств с неблагоприятной эпидемической обстановкой. Оно установлено постановлением Совмина № 624 и действует с 1 ноября 2020 года.