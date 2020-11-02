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Лукашенко о конфессиональном мире: слишком нескромно, но я горжусь этим

02.11.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Президент Беларуси в ходе встречи с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси подтвердил приверженность властей межконфессиональному согласию.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава государства и Патриарший экзарх договорились о встрече в ходе церемонии открытия новой церкви в агрогородке Шершуны Минского района, состоявшейся в начале октября.

"Вы знаете, что мы очень ценим тот конфессиональной мир, который нам удалось сформировать за четверть века. Может, слишком, нескромно, но я горжусь этим, что это произошло в годы, когда мне пришлось служить нашему отечеству", - цитирует Александра Лукашенко БелТА.

По его словам, это глубоко личный вопрос, который он очень ценит. Поэтому сложившийся межконфессиональный мир никому власти отдавать не собираются и будут ему всегда привержены.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти заинтересованы в поддержании мира между всеми религиозными конфессиями в республике, который сложился за последние годы.
 
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