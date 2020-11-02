|
Было 120 – стало 100: на гродненской трассе снизили скоростной режим
02.11.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Скоростной режим изменили на участке трассы М-6, которая связывает Минск и Гродно, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
© Photo : ГАИ Гомеля
Речь идет об участке от 91-го до 211-го километра. Раньше легковым автомобилям здесь можно было двигаться с максимальной скоростью 120 км/ч, теперь – 100 км/ч.
В ГАИ пояснили, что принятые меры связаны с ухудшением погодных условий. Новый скоростной режим будет действовать до 1 марта 2021 года.
"С сегодняшнего дня по 1 марта в связи с наступлением осенне-зимнего периода будет изменен скоростной режим на автодороге М-6 (участок дороги от 91 км до 211)", – говорится в сообщении инспекции, которое было опубликовано 2 ноября.
В середине октября серьезное ДТП
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые меры связаны с ухудшением погодных условий и будут действовать вплоть до весны следующего года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)