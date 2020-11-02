Было 120 – стало 100: на гродненской трассе снизили скоростной режим

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Скоростной режим изменили на участке трассы М-6, которая связывает Минск и Гродно, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Речь идет об участке от 91-го до 211-го километра. Раньше легковым автомобилям здесь можно было двигаться с максимальной скоростью 120 км/ч, теперь – 100 км/ч.

В ГАИ пояснили, что принятые меры связаны с ухудшением погодных условий. Новый скоростной режим будет действовать до 1 марта 2021 года.

"С сегодняшнего дня по 1 марта в связи с наступлением осенне-зимнего периода будет изменен скоростной режим на автодороге М-6 (участок дороги от 91 км до 211)", – говорится в сообщении инспекции, которое было опубликовано 2 ноября.

В середине октября серьезное ДТП произошло недалеко от Гродно , на трассе Р-145. В результате аварии оказалась зажата в салоне женщина, ее вызволяли спасатели с помощью спецтехники. Как было установлено во время расследования, кроссовер Infiniti на закруглении дороги выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль Audi, водитель которого и пострадала.

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