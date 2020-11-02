Продавец ТЦ в Молодечно задержала пьяного вора за воротник – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В понедельник, 2 ноября, около 11 утра в одном из торговых центров Молодечно сработала тревожная кнопка, об этом случае рассказали в УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов города. Как выяснилось, в торговый зал молодечненец зашел в компании товарищей. Со стеллажа он взял бутылку водки и спрятал ее под куртку в рукав, после чего спокойно прошел мимо кассы. Однако спустя время парень пошел на второй заход и прихватил вторую бутылку – ее он спрятал за спину своему приятелю.

Это заметили работники магазина и нажали тревожную кнопку. Одна из кассиров побежала догонять вора, остановила его в дверях, схватив за воротник. Молодой человек был настолько пьян, что не смог сопротивляться.

В течение нескольких минут прибыл милицейский наряд. Для разбирательства парня, которым оказался безработный 22-летний местный житель, доставили в РОВД. Медосвидетельствование показало почти 3 промилле алкоголя в его организме.

В МВД отметили, что в биографии у молодого человека уже есть три судимости за хулиганство. Нынешняя статья – за мелкое хищение – предполагает максимальное наказание 30 базовых или административный арест.

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