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Продавец ТЦ в Молодечно задержала пьяного вора за воротник – видео
02.11.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В понедельник, 2 ноября, около 11 утра в одном из торговых центров Молодечно сработала тревожная кнопка, об этом случае рассказали в УВД Минского облисполкома.
Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов города. Как выяснилось, в торговый зал молодечненец зашел в компании товарищей. Со стеллажа он взял бутылку водки и спрятал ее под куртку в рукав, после чего спокойно прошел мимо кассы. Однако спустя время парень пошел на второй заход и прихватил вторую бутылку – ее он спрятал за спину своему приятелю.
Это заметили работники магазина и нажали тревожную кнопку. Одна из кассиров побежала догонять вора, остановила его в дверях, схватив за воротник. Молодой человек был настолько пьян, что не смог сопротивляться.
В течение нескольких минут прибыл милицейский наряд. Для разбирательства парня, которым оказался безработный 22-летний местный житель, доставили в РОВД. Медосвидетельствование показало почти 3 промилле алкоголя в его организме.
В МВД отметили, что в биографии у молодого человека уже есть три судимости за хулиганство. Нынешняя статья – за мелкое хищение – предполагает максимальное наказание 30 базовых или административный арест.
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Кассиру для остановки злоумышленника понадобилось несколько секунд, незадачливый вор был настолько пьян, что не смог сопротивляться.
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