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Налоговая заблокировала все счета Black Star после ухода Тимати

02.11.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский лейбл Black Star, основанный музыкантом Тимати остался без средств к существованию: детище рэпера попало в список должников налоговой службы.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Для многих 2020 стал не только годом испытаний, но и годом начинаний. Так, Тимати объявил об уходе из Black Star и расстался со своей возлюбленной Анастасией Решетовой, которая недавно подарила ему сына. После рэпер и вовсе шокировал публику, приняв предложение стать новым героем реалити-шоу "Холостяк". И пока жизнь Тимати бьет ключом, его детище переживает кризис.

Налоговая служба Москвы заблокировала многочисленные счета Black Star в нескольких банках: по сообщениям Telegram-канала Mash, представители компании обязаны выплатить долг в размере шести миллионов рублей.

Интересно, что ранее сам Тимати опубликовал откровенное высказывание в Instagram: музыкант предрек полнейшее разорение Black Star и намекнул на то, что лейбл выживал лишь благодаря его известности.

Некоторые поклонники поддержали рэпера, в то время как другие посочувствовали экс-партнеру Тимати - Пашу - и предположили, что Тимати бросил друзей и "сбежал с тонущего корабля".

Напомним, что недавно экс-возлюбленная рэпера решила отомстить Тимати и решила стать звездой модельного реалити-шоу.

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