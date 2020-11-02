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Налоговая заблокировала все счета Black Star после ухода Тимати
02.11.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский лейбл Black Star, основанный музыкантом Тимати остался без средств к существованию: детище рэпера попало в список должников налоговой службы.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Для многих 2020 стал не только годом испытаний, но и годом начинаний. Так, Тимати объявил об
Налоговая служба Москвы заблокировала многочисленные счета Black Star в нескольких банках: по сообщениям Telegram-канала Mash, представители компании обязаны выплатить долг в размере шести миллионов рублей.
Интересно, что ранее сам Тимати опубликовал откровенное высказывание в Instagram: музыкант предрек полнейшее разорение Black Star и намекнул на то, что лейбл выживал лишь благодаря его известности.
Некоторые поклонники поддержали рэпера, в то время как другие посочувствовали экс-партнеру Тимати - Пашу - и предположили, что Тимати бросил друзей и "сбежал с тонущего корабля".
Напомним, что недавно экс-возлюбленная рэпера решила
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