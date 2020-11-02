Настоящая осень: точный прогноз погоды в Беларуси до конца рабочей недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Прохладная с ночными заморозками и дождями погода будет в Беларуси в ближайшие дни, такой прогноз озвучили в Белгидометцентре.

Во вторник погоду в стране определит теряющий активность фронтальный раздел. Будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Местами сгустится туман. Ожидается южный слабый ветер до умеренного. Температура воздуха ночью составит +1..+7°С, при прояснениях местами столбик термометра опустится до 0..-2°С, днем будет +7..+13°С. При этом по западу Беларуси ночью ожидается +8..+10°С, днем - до +14..+16°С.

В среду 4 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью местами и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах республики возможен туман. Будет дуть ветер переменных направлений слабый до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью продержится в районе +3..+10°С, днем потеплеет до+6..+12°С.

В четверг в ночные и утренние часы Беларусь останется в зоне атмосферного фронта. Днем погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь в юго-восточных районах страны еще скажется влияние фронтального раздела. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы сгустится слабый туман. Ожидается южный с переходом на западный умеренный ветер, днем - порывистый. Ночью столбик термометра покажет +2..+8°С, в середине дня воздух прогреется до +5..+11°С.

По данным погодного ресурса Gismeteo, в пятницу 6 ноября в Беларуси ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется. При этом будет ветрено. Температура воздуха ночью составит до +6°С, днем потеплеет до +10°С.

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