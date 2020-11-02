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Белорусский рубль сдал на первых ноябрьских торгах

02.11.2020 13:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ex-press.by

Доллар и евро выросли в понедельник, 2 ноября.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 2 ноября, начались с падения белорусского рубля по отношению к доллару и евро. По результатам торгов Нацбанк установил следующие курсы: доллар - 2,6579 рубля, евро - 3,094 рубля.

Российский рубль подешевел: до 3,2988 белорусского рубля за 100 российских.

 
 
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Доллар и евро выросли в понедельник, 2 ноября.
 
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