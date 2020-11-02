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Правительство изменило подходы к подтверждению страны происхождения товаров при госзакупках

02.11.2020 13:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: kv.by

Совет Министров определил новые подходы к подтверждению страны происхождения товаров для целей применения механизма "третий лишний" и преференциальной поправки в размере 15% при процедурах государственных закупок.

Это предусмотрено постановлением Совмина от 30 октября 2020 года №620, сообщили Белта в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"Новацией является то, что для подтверждения производства товара в Беларуси может быть представлена копия сертификата продукции собственного производства, выданного Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, их представительствами и филиалами. В случае представления сертификата участником процедуры госзакупки, не являющимся производителем, в обязательном порядке прилагается документ, подтверждающий правомочие на его использование", - рассказали в пресс-службе.

Если участник - резидент Беларуси - предлагает товары, произведенные в странах ЕАЭС, сертификат о происхождении товара формы СТ-1 должен быть выдан Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями.

Кроме того, постановлением расширен перечень товаров, которые заказчики (организаторы) вправе приобрести у их производителей с применением процедуры закупки из одного источника в случае, если цены на такие товары регулируются президентом, Советом Министров, государственными органами (организациями). Пополнился и список товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок.

 
 
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Совет Министров определил новые подходы к подтверждению страны происхождения товаров для целей применения механизма "третий лишний" и преференциальной поправки...
 
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